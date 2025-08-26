Популярни
  Тенисист от Хонконг пише история на US Open

  26 авг 2025
Първият кръг на US Open донесе няколко интересни резултата и изненади, както и рекорди, а един от тях е дело на тенисист от Хонконг. Коулман Уонг влезе в историята със самото си класиране за основната схема на последния за сезона турнир от Големия шлем . Той стана първият тенисист от тази страна, който успява да постигне това.

Уонг обаче написа още една страница в историята, след като успя да победи в първия кръг Александър Ковачевич, тенисист от сръбски произход, който се състезава за САЩ. 21-годишният Уонг надделя с 6:4, 7:5, 7:6(4) за два часа и 28 минути игра и стана първият тенисист от Хонконг в Оупън ерата, записал победа в основната схема на който и да е турнир от Големия шлем.

В момента Уонг е 173-ти в света и никога преди не беше преминавал втория кръг на квалификациите на "мейджър" турнир. В кариерата си той няма нито една титла, а най-доброто му класиране е 128-о място в ранглистата на ATP от септември 2024 г.

Интересен факт е, че Уонг е бил шампион на US Open за юноши на двойки през 2021 година.

