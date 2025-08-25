Популярни
Удинезе и Верона поделиха точките след попадения от корнери

Удинезе и Верона завършиха 1:1 в откриващия мач за двата отбора от сезона в Серия А. И двата гола паднаха през второто полувреме и бяха след ъглови удари.

Първото полувреме предложи доста постна продукция, като най-интересната ситуация бе за домакините в 27-ата минута, когато Джордан Земура стреля от границата на наказателното поле, но стражът на Верона Лоренцо Монтипо внимаваше и спаси.

През втората част имаше доста повече положения. В 50-ата минута гостите можеха да излязат напред, но ударът на Джоване Нашименто бе спасен от вратаря на домакините Разван Сава. Малко след това обаче Удинезе нанесе своя удар след изпълнение на корнер. Санди Ловрич центрира от ъглов удар, а датският централен бранител Томас Кристенсен бе оставен непокрит и с глава откри за фриуланите - 1:0.

Десетина минути по-късно домакините можеха и да удвоят резултата. Далечен изстрел на резервата Ойер Сарага предизвика намесата на Монтипо, а топката срещна и напречната греда. В 73-тата минута обаче Верона успя да изравни, отново след центриране от корнер. Тогава Джоване Нашименто свали топката и подаде на Суат Сердар, който отблизо засече в мрежата - 1:1.

До края на срещата Удинезе можеше да отново да поведе, но тимът за втори път в мача нацели напречната греда след силен изстрел на резервата Хасан Камара. Така в крайна сметка с равенство приключи и двубоя.

Снимки: Imago

