Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 17 години

Славия - ЦСКА 3:0
1:0 Деан Йорданов (38')
2:0 Александър Димитров (40')
3:0 Александър Димитров (59')
Ботев (Пловдив) - Фратрия 2:2
1:0 Трендафил Джилалов (45'+1)
2:0 Петър Байраков (68')
2:1 Борис Бецински (84')
2:2 Георги Иванов (90'+3)
Спартак (Плевен) - Локомотив (Пловдив) 1:6
0:1 Методи Клисуранов (12')
0:2 Стилян Лазаров (22')
0:3 Николай Неделчев (33')
1:3 Симеон Георгиев (42')
1:4 Николай Неделчев (43')
1:5 Благой Полежански (46')
1:6 Васил Йорданов (83')
Левски - Национал 5:0
1:0 Андрей Нешев (21')
2:0 Денис Милетиев (27')
3:0 Любен Бакърджиев (34')
4:0 Калоян Деянски (77')
5:0 Денислав Василев (86')
Лудогорец - Черно море 2:0
1:0 Виктор Илиев (58')
2:0 Веселин Атанасов (74')
Хебър - ЦСКА 1948 0:3
0:1 Емилян Райков (8')
0:2 Борислав Миров (43')
0:3 Росен Иванов (58')
Етър - Пирин 2:0
1:0 Веселин Чамурков (32')
2:0 Веселин Чамурков (43')
Арда - Септември 0:5
0:1 Мартин Кузманов (8')
0:2 Александър Маринов (22')
0:3 Андрей Грозданов (45')
0:4 Александър Сираков (56')
0:5 Андрей Грозданов (82')