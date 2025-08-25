Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 25 авг 2025 | 20:30
  • 798
  • 2

Славия - ЦСКА 3:0
1:0 Деан Йорданов (38')
2:0 Александър Димитров (40')
3:0 Александър Димитров (59')

Ботев (Пловдив) - Фратрия  2:2
1:0 Трендафил Джилалов (45'+1)
2:0 Петър Байраков (68')
2:1 Борис Бецински (84')
2:2 Георги Иванов (90'+3)

Спартак (Плевен) - Локомотив (Пловдив) 1:6
0:1 Методи Клисуранов (12')
0:2 Стилян Лазаров (22')
0:3 Николай Неделчев (33')
1:3 Симеон Георгиев (42')
1:4 Николай Неделчев (43')
1:5 Благой Полежански (46')
1:6 Васил Йорданов (83')

Левски - Национал  5:0
1:0 Андрей Нешев (21')
2:0 Денис Милетиев (27')
3:0 Любен Бакърджиев (34')
4:0 Калоян Деянски (77')
5:0 Денислав Василев (86')

Лудогорец - Черно море  2:0
1:0 Виктор Илиев (58')
2:0 Веселин Атанасов (74')

Хебър - ЦСКА 1948 0:3
0:1 Емилян Райков (8')
0:2 Борислав Миров (43')
0:3 Росен Иванов (58')

Етър - Пирин  2:0
1:0 Веселин Чамурков (32')
2:0 Веселин Чамурков (43')

Арда - Септември 0:5
0:1 Мартин Кузманов (8')
0:2 Александър Маринов (22')
0:3 Андрей Грозданов (45')
0:4 Александър Сираков (56')
0:5 Андрей Грозданов (82')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17187
  • 81
Ботев приветства Флекса

Ботев приветства Флекса

  • 25 авг 2025 | 19:22
  • 3820
  • 12
Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 25 авг 2025 | 16:54
  • 1653
  • 0
Цветомир Найденов: Корумпета, чурят ли ви главетата?

Цветомир Найденов: Корумпета, чурят ли ви главетата?

  • 25 авг 2025 | 15:38
  • 9110
  • 10
Турнир във Варна в памет на клубни легенди

Турнир във Варна в памет на клубни легенди

  • 25 авг 2025 | 15:36
  • 2494
  • 0
Пуснаха в продажба билетите за първия мач на младежите от европейските квалификации

Пуснаха в продажба билетите за първия мач на младежите от европейските квалификации

  • 25 авг 2025 | 15:34
  • 791
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17187
  • 81
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5477
  • 5
Съставите на Интер и Торино

Съставите на Интер и Торино

  • 25 авг 2025 | 21:00
  • 1531
  • 0
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 59934
  • 212
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19100
  • 70
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11853
  • 5