  • 25 авг 2025 | 19:35
Давид Годю спечели третия етап от Обиколката на Испания

Французинът Давид Годю от тима на Групама-ФДЖ стана победител в третия етап от Обиколката на Испания.

С успеха си той се изравни на върха на генералното класиране с носителя на "червената фланелка" Йонас Вингегор от Висма Лийз а байк.

И третият етап, както и първите два, бе на територията на Италия. Той бе с дължина 134,6 километра от Сан Маурицио Канавезе до Черес и също като предишните два се реши в самия край. Петдесет метра преди финала на обратен завой Годю атакува от трета позиция, излезе първи и задържа успеха си, за да финишира за 2 часа, 59 минути и 24 секунди - време, което съдиите дадоха на цялата основна група.

Втори завърши датчанинът Мадс Педерсен от Лидл-Трек, а сънародникът му Вингегор остана трети. На четвърто място се класира италианецът Джулио Чиконе също от Лидл-Трек, а топ 5 допълни французинът Жордан Лаброс от Декатлон.

В генералното класиране Вингегор ще продължи да носи "червеното трико" пред Годю заради по-доброто си представяне в първия етап. Трети на 8 секунди е Чиконе.

Във вторник четвъртият етап на "Вуелтата" ще започне от Италия и ще завърши във Франция. Той е 206,7 километра от Суса до Войрон.

Снимки: Gettyimages

