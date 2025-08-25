Популярни
Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

  25 авг 2025
Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

Защитникът Тайсън Бари обяви, че прекратява кариерата си след 14 сезона в Националната хокейна лига.

34-годишният бранител игра за отборите на Колорадо Аваланш, Торонто Мейпъл Лийфс, Едмънтън Ойлърс, Нешвил Предатърс и Калгари Флеймс. Той записа 110 гола и 398 асистенции в 822 мача в редовния сезон и два гола и 19 асистенции в 47 срещи от плейофите.

Нападател продължи договора си с Чикаго срещу 46 млн. долара
Нападател продължи договора си с Чикаго срещу 46 млн. долара

Бари бе избран под номер 64 в драфта от Колорадо през 2009 година. Последната кампания той подели между тима на Калгари Флеймс и филиала на Калгари в Американската хокейна лига.

Колорадо Аваланш привлече шведския национал Виктор Олофсон
Колорадо Аваланш привлече шведския национал Виктор Олофсон
