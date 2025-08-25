Тайсън Бари се оттегля след 14 сезона в НХЛ

Защитникът Тайсън Бари обяви, че прекратява кариерата си след 14 сезона в Националната хокейна лига.

34-годишният бранител игра за отборите на Колорадо Аваланш, Торонто Мейпъл Лийфс, Едмънтън Ойлърс, Нешвил Предатърс и Калгари Флеймс. Той записа 110 гола и 398 асистенции в 822 мача в редовния сезон и два гола и 19 асистенции в 47 срещи от плейофите.

After 822 NHL games, Tyson Barrie is calling it a career. 👏



Best of luck in retirement! pic.twitter.com/3lcarmiaZw — NHL (@NHL) August 25, 2025

Бари бе избран под номер 64 в драфта от Колорадо през 2009 година. Последната кампания той подели между тима на Калгари Флеймс и филиала на Калгари в Американската хокейна лига.

Снимки: Gettyimages