Нападател продължи договора си с Чикаго срещу 46 млн. долара

Нападателят Франк Незар продължи договора си с Чикаго, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига.

Новото споразумение е за седем сезона на обща стойност 46.13 милиона долара и влиза в сила от лятото на 2026 година. През последната година от настоящия си контракт той ще получи 6.59 милиона долара.

21-годишният център Незар записа 26 точки (12 гола и 14 асистенции) в 53 мача през последната кампания в НХЛ.

Той помогна на САЩ да спечели първата си титла на Световното първенство по хокей на лед от 1933 година, след като беше най-резултатен за тима с 6 гола и 6 асистенции в 10 срещи на шампионата в Швеция и Дания в края на май.

Незар е поканен в разширения състав на американската олимпийската селекция за Игрите в Милано-Кортина 2026, който ще има лагер по-късно през този месец.