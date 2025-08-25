Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ПАОК
  3. ПАОК договори рекорден трансфер

ПАОК договори рекорден трансфер

  • 25 авг 2025 | 17:57
  • 1022
  • 0
ПАОК договори рекорден трансфер

ПАОК се разбра с шампиона на Чехия Славия Прага за привличането на полузащитника Христос Зафеирис. Сделката е на стойност десет милиона евро плюс два милиона под формата на бонуси. Това ще бъде най-скъпият входящ трансфер в гръцкия футбол в последните 25 години.

22-годишният Зафеирис обаче ще се присъедини към ПАОК през зимния трансферен прозорец. Той ще остане в Славия, за да може да играе в груповата фаза на Шампионската лига.

Зафеирис е роден в Атина, но още като дете родителите му емигрират в Норвегия, където той прави и дебюта си в мъжкия футбол. Той играе и за всички младежки формации на скандинавската страна, но от миналата година представя мъжкия национален отбор на Гърция. В кариерата си халфът е играл за норвежките Гроруд и Хаугезунд преди през 2023 година да премине в Славия Прага.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

  • 25 авг 2025 | 13:05
  • 4331
  • 2
ФА разследва банера срещу Маринакис

ФА разследва банера срещу Маринакис

  • 25 авг 2025 | 12:45
  • 2321
  • 1
Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

  • 25 авг 2025 | 12:32
  • 7184
  • 12
Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

  • 25 авг 2025 | 12:15
  • 2795
  • 0
Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

  • 25 авг 2025 | 11:58
  • 8462
  • 27
Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

  • 25 авг 2025 | 11:32
  • 4211
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Арда, гостите с по-лека артилерия

11-те на Славия и Арда, гостите с по-лека артилерия

  • 25 авг 2025 | 17:57
  • 1873
  • 5
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 44491
  • 147
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 46828
  • 96
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 11944
  • 49
Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

  • 25 авг 2025 | 18:27
  • 437
  • 0
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 5966
  • 1