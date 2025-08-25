ПАОК договори рекорден трансфер

ПАОК се разбра с шампиона на Чехия Славия Прага за привличането на полузащитника Христос Зафеирис. Сделката е на стойност десет милиона евро плюс два милиона под формата на бонуси. Това ще бъде най-скъпият входящ трансфер в гръцкия футбол в последните 25 години.
22-годишният Зафеирис обаче ще се присъедини към ПАОК през зимния трансферен прозорец. Той ще остане в Славия, за да може да играе в груповата фаза на Шампионската лига.
Зафеирис е роден в Атина, но още като дете родителите му емигрират в Норвегия, където той прави и дебюта си в мъжкия футбол. Той играе и за всички младежки формации на скандинавската страна, но от миналата година представя мъжкия национален отбор на Гърция. В кариерата си халфът е играл за норвежките Гроруд и Хаугезунд преди през 2023 година да премине в Славия Прага.
Снимки: Imago