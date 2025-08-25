Президентът на Нюкасъл ще присъства на мача с Ливърпул

Популярни
Президентът на Нюкасъл Ясир Ал-Румаян се очаква да бъде на "Сейнт Джеймсис Парк" за двубоя срещу Ливърпул тази вечер. Губернаторът на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, чиято собственост е клуба, не е присъствал на домакинство на "свраките" от февруари, когато изгледа мач срещу Нотингам. Той беше на трибуните на "Уембли" през март, когато Нюкасъл спечели Купата на Лигата.

Днешният двубой се очаква с още по-голям интерес поради сагата окола Александър Исак. Нападателят отказва да играе за тима и иска да напусне и да премине в Ливърпул. В английските медии имаше информация в един момент, че Ал-Румаян е взел позиция около случващото се и е обявил, че Исак няма да бъде продаден.

