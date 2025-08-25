Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Майсторски удар: 231 577 лева от 15 прогнози

Майсторски удар: 231 577 лева от 15 прогнози

  • 25 авг 2025 | 17:04
  • 552
  • 2
Майсторски удар: 231 577 лева от 15 прогнози

Футболът отново доказа, че може да бъде повече от игра – може да бъде триумф. Истински майсторски удар на права колонка донесе на клиент на efbet.com впечатляваща печалба от 231 577 лева (118 403.44 евро). Само с един залог от едва 37 лева (18.92 евро) той превърна смелата си прогноза в безгрешна серия от 15 точни попадения.

Фишът включва сблъсъци от различни първенства – от френската Лига 1, Лига 2 и руската Премиер лига до полски и австрийски дербита. Всеки един от тях е предвиден правилно, което превръща комбинацията в истински футболен шедьовър.

Победителят е направил своята прогноза на права колонка, като е познал точно крайния изход на всички петнадесет срещи. Ето кои двубои му донесоха успех:

1. Лион - Метц | Краен резултат - Лион

2. Ница - Оксер | Краен резултат - Ница

3. Олимпик Марсилия - Париж ФК | Краен резултат - Олимпик Марсилия

4. Корона Келце - Мотор Люблин | Краен резултат - Корона Келце

5. Горник Забже - Гкс Катовице | Краен резултат - Горник Забже

6. Ред Бул Залцбург - Ласк Линц | Краен резултат - Ред Бул Залцбург

7. Теплице - Яблонец | Краен резултат - Яблонец

8. Балимена Юнайтед - Бангор ФК | Краен резултат - Балимена Юнайтед

9. Гленавон - Коулрейн | Краен резултат - Коулрейн

10. Крусейдърс - Гленторан | Краен резултат - Гленторан

11. Локомотив Москва - Ростов | Краен резултат - Локомотив Москва

12. Копер - Мура | Краен резултат - Копер

13. Ботошани - Чикшереда Меркуреа Чиук | Краен резултат - Ботошани

14. Сондал Ил - Мос | Краен резултат - Сондал Ил

15. Скейд - Лин | Краен резултат - Лин

Този успех е поредното доказателство, че във футбола ТРЪПКАТА Е НАВСЯКЪДЕ!

Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

  • 25 авг 2025 | 13:05
  • 4322
  • 2
ФА разследва банера срещу Маринакис

ФА разследва банера срещу Маринакис

  • 25 авг 2025 | 12:45
  • 2317
  • 1
Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

  • 25 авг 2025 | 12:32
  • 7166
  • 12
Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

  • 25 авг 2025 | 12:15
  • 2795
  • 0
Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

  • 25 авг 2025 | 11:58
  • 8460
  • 27
Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

  • 25 авг 2025 | 11:32
  • 4208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Арда, гостите с по-лека артилерия

11-те на Славия и Арда, гостите с по-лека артилерия

  • 25 авг 2025 | 17:57
  • 1825
  • 5
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 44350
  • 147
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 46737
  • 96
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 11880
  • 49
Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

Спортният директор на Спартак Плевен с притеснителни разкрития пред Sportal.bg за участието на Коди Милър в националния отбор

  • 25 авг 2025 | 18:27
  • 388
  • 0
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 5919
  • 1