Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 25 авг 2025 | 16:54
  • 198
  • 0

Нефтохимик - Национал 2:0
1:0 Мартин Николов (8')
2:0 Максим Киряков (64')

Монтана - Спартак (Варна)  2:0
1:0 Александър Илиев (82')
2:0 Боян Горанов (90'+1)

Славия - ЦСКА 0:2
0:1 Мартин Павликянов (71')
0:2 Иван Дейков (90')

Хебър - Берое 2:0
1:0 Николай Ичев (86')д
2:0 Божидар Илиев (87')

Миньор (Перник) - Пирин  2:1
0:1 Ивайло Иванов (21')
1:1 Явор Феодоров (31')
2:1 Мартин Иванов (66')

Янтра - Локомотив (Пловдив) 0:7
0:1 Никола Ставрев (4')
0:2 Тодор Гергишаров (9')
0:3 Николай Димитров (25')
0:4 Димитър Мрънков (36')
0:5 Димитър Мрънков (60')
0:6 Даниел Минев (73')
0:7 Радослав Палазов (83')

Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)  2:0 
1:0 Самуил Цонов (59')
2:0 Никола Панайотов (90')

Арда - Септември 0:1
0:1 Йордан Аталъков (71')

Локо (Пд) за Георги Илиев: Завинаги един от нас!

Чунг До: За мен беше чест и привилегия да защитавам българското знаме

Лудогорец обяви програмата си до реванша с Шкендия

Ботев договори първия ирландец в историята на клуба

"Арена София" посреща мачовете на Левски София-Запад в Шампионската лига

Христо Стоичков откри нов футболен терен в Таджикистан

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

България аут от Мондиал 2025

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

