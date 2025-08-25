Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 18 години

Нефтохимик - Национал 2:0
1:0 Мартин Николов (8')
2:0 Максим Киряков (64')
Монтана - Спартак (Варна) 2:0
1:0 Александър Илиев (82')
2:0 Боян Горанов (90'+1)
Славия - ЦСКА 0:2
0:1 Мартин Павликянов (71')
0:2 Иван Дейков (90')
Хебър - Берое 2:0
1:0 Николай Ичев (86')д
2:0 Божидар Илиев (87')
Миньор (Перник) - Пирин 2:1
0:1 Ивайло Иванов (21')
1:1 Явор Феодоров (31')
2:1 Мартин Иванов (66')
Янтра - Локомотив (Пловдив) 0:7
0:1 Никола Ставрев (4')
0:2 Тодор Гергишаров (9')
0:3 Николай Димитров (25')
0:4 Димитър Мрънков (36')
0:5 Димитър Мрънков (60')
0:6 Даниел Минев (73')
0:7 Радослав Палазов (83')
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) 2:0
1:0 Самуил Цонов (59')
2:0 Никола Панайотов (90')
Арда - Септември 0:1
0:1 Йордан Аталъков (71')