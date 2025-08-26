Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига - квалификации
  3. Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 3749
  • 0
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Днес ще се изиграят първите три срещи-реванш от плейофния кръг за класиране в основната фаза на Шампионската лига. В две от двойките интригата е налице и трудно може да се прогнозира кои отбори ще излязат крайни победители.

От 19:45 часа Кайрат посреща Селтик с надеждата за първи път в историята си да преодолее квалификациите на турнира и да има възможност да мери сили с най-добрите на Стария континент. Отборът от Казахстан се добра до нулево равенство в Глазгоу и показа, че може да се противопостави на "детелините". Шотландският гранд е устремен към четвърто поредно участие в Шампионската лига, но със сигурност Брендън Роджърс и компания са наясно, че им предстои тежко изпитание в Алмати.

Пафос загатна за възможностите си още през миналия сезон, когато стигна до елиминациите в Лигата на конференциите и изигра рекордните за отбор от Кипър 16 мача в рамките на една кампания в евротурнирите. Последва спечелване на титлата в местното първенство и впечатляващо участие в пресявките на ШЛ. Преди седмица Пафос шокира Цървена звезда и се наложи над сърбите с 2:1 насред Белград, като по този начин се доближи само на точка от голямата си цел. Звезда обаче има и качествата, и самочувствието, за да вземе своето на Острова на Афродита. Мачът започва в 22:00 часа и обещава много емоции.

Със същия начален час е и двубоят между Щурм (Грац) и Бодьо/Глимт. Мнозина специалисти смятаха, че двата отбора са равностойни, но в първия мач норвежците постигнаха разгромен успех с 5:0 и на практика решиха крайния изход от противопоставянето. Щурм игра в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон и завърши на 30-о място, а Бодьо/Глимт извървя пътя до полуфиналите в Лигата на конференциите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

  • 26 авг 2025 | 07:31
  • 1087
  • 0
Официално: Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

Официално: Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

  • 26 авг 2025 | 06:19
  • 6441
  • 1
Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

  • 26 авг 2025 | 06:02
  • 2241
  • 1
Херманщат се измъкна от дъното

Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 1055
  • 0
Ямал и Ники Никол вече не се крият

Ямал и Ники Никол вече не се крият

  • 26 авг 2025 | 04:49
  • 5160
  • 3
Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

  • 26 авг 2025 | 04:41
  • 4431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 2472
  • 0
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 13667
  • 43
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 50210
  • 267
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 26541
  • 15
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 35207
  • 131