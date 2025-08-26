Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Днес ще се изиграят първите три срещи-реванш от плейофния кръг за класиране в основната фаза на Шампионската лига. В две от двойките интригата е налице и трудно може да се прогнозира кои отбори ще излязат крайни победители.

От 19:45 часа Кайрат посреща Селтик с надеждата за първи път в историята си да преодолее квалификациите на турнира и да има възможност да мери сили с най-добрите на Стария континент. Отборът от Казахстан се добра до нулево равенство в Глазгоу и показа, че може да се противопостави на "детелините". Шотландският гранд е устремен към четвърто поредно участие в Шампионската лига, но със сигурност Брендън Роджърс и компания са наясно, че им предстои тежко изпитание в Алмати.

Пафос загатна за възможностите си още през миналия сезон, когато стигна до елиминациите в Лигата на конференциите и изигра рекордните за отбор от Кипър 16 мача в рамките на една кампания в евротурнирите. Последва спечелване на титлата в местното първенство и впечатляващо участие в пресявките на ШЛ. Преди седмица Пафос шокира Цървена звезда и се наложи над сърбите с 2:1 насред Белград, като по този начин се доближи само на точка от голямата си цел. Звезда обаче има и качествата, и самочувствието, за да вземе своето на Острова на Афродита. Мачът започва в 22:00 часа и обещава много емоции.

Със същия начален час е и двубоят между Щурм (Грац) и Бодьо/Глимт. Мнозина специалисти смятаха, че двата отбора са равностойни, но в първия мач норвежците постигнаха разгромен успех с 5:0 и на практика решиха крайния изход от противопоставянето. Щурм игра в основната фаза на Шампионската лига през миналия сезон и завърши на 30-о място, а Бодьо/Глимт извървя пътя до полуфиналите в Лигата на конференциите.