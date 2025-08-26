Хетафе остави Севиля с празни ръце

Хетафе постигна втора поредна победа като гост в Ла Лига. Отборът на Пепе Бордалас спечели с 2:1 срещу Севиля и се присъедини към Виляреал, Барселона, Реал Мадрид и Атлетик Билбао, които също са с пълен актив от 6 точки след втория кръг.

Две попадения на Адриано Лисо осигуриха успеха на Хетафе. Тимът от мадридското предградие показа завидна ефективност и заслужи победата, въпреки автогола на Хуан Иглесиас малко преди почивката. Поражението остави Севиля на дъното в класирането. Андалусийци са с две загуби, подобно на Леванте, Овиедо и Жирона.

Откритието на Хетафе през този сезон Адриан Лисо даде преднина на гостите в 15-ата минута с далечен изстрел, заварил неподготвен Йорян Ниланд. Севиля не отправи точен удар до почивката, но изравни в 45-ата минута след остро центриране от десния фланг и автогол на Хуан Иглесиас.

В началото на втората част Лисо се разписа още веднъж, а подаването за гола отново дойде от Луис Мийя. Привлеченият от Сарагоса нападател не се поколеба и с левия крак отбеляза третия си гол от старта на кампанията. Севиля взе инициативата, но така и не успя да се добре поне до равенство и по всичко личи, че на "Рамон Санчес Писхуан" ще имат много проблеми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages