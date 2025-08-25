Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Дузпа запази стопроцентовия актив на Атлетик Б

Дузпа запази стопроцентовия актив на Атлетик Б

  • 25 авг 2025 | 22:51
  • 280
  • 0

Атлетик Билбао победи с 1:0 у дома Райо Валекано в мач от 2-рия кръг на Ла Лига. Гола в полза на баските реализира от Ойхан Сансет в 66-ата минута от дузпа. Нарушението в наказателното поле, довело до 11-метровия наказателен удар, беше извършено от Флориан Лежюн срещу самия Сансет. Ситуацията беше прегледана от видео асистент реферите, след което Сансет се разписа от бялата точка.

Домакините бяха по-активни през целия двубой и пропуснаха няколко голови положения чрез Нико Уилямс и Алекс Беренгер. Хорхе де Фрутос и Флориан Лежюн направиха неуспешни опити да променят развоя на срещата в полза на Райо.

"Светкавиците" имат 3 точки и са в средата на класирането, докато Атлетик събра пълен актив от 6 точки и се изравни на върха в таблицата с Виляреал, Барселона и Реал Мадрид.

Любопитен факт е, че Сансет не беше вкарвал гол в Ла Лига от 13 април, когато отбеляза на два пъти в предишното домакинство на Райо, спечелено с 3:1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нов неуспешен опит на Нюкасъл да привлече нападател

Нов неуспешен опит на Нюкасъл да привлече нападател

  • 25 авг 2025 | 19:47
  • 4522
  • 1
Дембеле: Лионел Меси ми даде много съвети

Дембеле: Лионел Меси ми даде много съвети

  • 25 авг 2025 | 19:39
  • 1477
  • 6
Байерн се разбра с Николас Джаксън

Байерн се разбра с Николас Джаксън

  • 25 авг 2025 | 19:16
  • 7926
  • 6
Де Бройне: При Конте, ако не работиш за отбора, си аут

Де Бройне: При Конте, ако не работиш за отбора, си аут

  • 25 авг 2025 | 18:56
  • 1828
  • 0
Кошмарно начало на сезона за Имобиле

Кошмарно начало на сезона за Имобиле

  • 25 авг 2025 | 18:17
  • 2521
  • 0
ПАОК договори рекорден трансфер

ПАОК договори рекорден трансфер

  • 25 авг 2025 | 17:57
  • 3943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл 0:2 Ливърпул, гол на Екитике секунди след началото на втората част

Нюкасъл 0:2 Ливърпул, гол на Екитике секунди след началото на втората част

  • 25 авг 2025 | 22:45
  • 11150
  • 133
Интер 4:0 Торино, втори гол на Тюрам

Интер 4:0 Торино, втори гол на Тюрам

  • 25 авг 2025 | 21:45
  • 4696
  • 7
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 23127
  • 112
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 3546
  • 10
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 22057
  • 80
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 14223
  • 5