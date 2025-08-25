Дузпа запази стопроцентовия актив на Атлетик Б

Атлетик Билбао победи с 1:0 у дома Райо Валекано в мач от 2-рия кръг на Ла Лига. Гола в полза на баските реализира от Ойхан Сансет в 66-ата минута от дузпа. Нарушението в наказателното поле, довело до 11-метровия наказателен удар, беше извършено от Флориан Лежюн срещу самия Сансет. Ситуацията беше прегледана от видео асистент реферите, след което Сансет се разписа от бялата точка.



Домакините бяха по-активни през целия двубой и пропуснаха няколко голови положения чрез Нико Уилямс и Алекс Беренгер. Хорхе де Фрутос и Флориан Лежюн направиха неуспешни опити да променят развоя на срещата в полза на Райо.

"Светкавиците" имат 3 точки и са в средата на класирането, докато Атлетик събра пълен актив от 6 точки и се изравни на върха в таблицата с Виляреал, Барселона и Реал Мадрид.

Любопитен факт е, че Сансет не беше вкарвал гол в Ла Лига от 13 април, когато отбеляза на два пъти в предишното домакинство на Райо, спечелено с 3:1.

Снимки: Gettyimages