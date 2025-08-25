Иван Иванов участва в тегленето на жребия за "Чаланджър" в Манакор

Популярни
Шампионът на “Уимбълдън” при юношите Иван Иванов участва в церемонията по тегленето на жребия за турнира Rafa Nadal Open by Movistar (26-31 август). Надпреварата, която е част от веригата “Чаланджър 75” на АТР, се провежда на твърда настилка на базата на Академията на Рафаел Надал от 2018 година.

16-годишният българин, който е възпитаник на Академията, ще вземе участие в турнира с “уайлд кард”. Съперник на Иванов в първия кръг ще бъде германецът Джъстин Енгер, който през юни направи фурор на АТР 250 турнира в Щутгарт. Там 17-годишният тенисист постигна първата си победа над тенисист от Топ 50, отстранявайки във втория кръг Алекс Микълсън (тогава №35 в света), и се превърна в най-младия четвъртфиналист на трева в АТР тура от 1985 година насам, когато Борис Бекер спечели “Уимбълдън”.

И всичко това без да има предишен опит в турнири на трева. Още с успеха над Джеймс Дъкуърт в първи кръг, тийнейджърът се превърна във втория най-млад тенисист от 1990 насам (след Рафа Надал), който постига победи на ниво АТР на трите различни настилки. Малцина обаче вярваха, че той е способен да повтори представянето си от двубоя срещу австралиеца.

