Локо (Пд) за Георги Илиев: Завинаги един от нас!

Локомотив (Пловдив) отдаде почит на бившия собственик на клуба Георги Илиев. На днешната дата се навършват 20 години от убийството на някогашния бос на ВИС-2.

Бившият борец е убит на 25 август 2005 г. пред заведението "Буда бар" в курорта Слънчев бряг. Малко по-рано същия ден "смърфовете" побеждават ОФК Белград в Бургас с гол на Методи Стойнев и продължават напред към плейофа за влизане в групите на Купата на УЕФА. Година преди това Локомотив печели единствената си шампионска титла на България.

"Ще те помним вечно! Завинаги един от нас!", написаха от "Лаута" на официалната страница на отбора във "Фейсбук".