  3. "Арена София" посреща мачовете на Левски София-Запад в Шампионската лига

  • 25 авг 2025 | 12:52
  • 581
  • 1
Отборът на Левски София-Запад ще бъде домакин на мачовете от група "Е" в предварителния кръг на Шампионската лига по футзал. Те ще се проведат в "Арена София" от 27 до 30 август, а съперници ще бъдат първенците на Германия (ТСВ Вайлимдорф), на Беларус (Витен Орша) и на Гибралтар (ФК Европа).

"Сините" започват участието си на 27 август от 19:00 часа срещу ТСВ Вайлимдорф, а на 30 август, също от 19:00 ч., ще изиграят и последната си среща с Витен Орша. На 28 август е двубоят срещу ФК Европа, като и неговото начало е от 19:00 ч. Само победителят в групата продължава напред в турнира.

От ръководството на Левски София-Запад призовават след сблъсъка с ФК Европа, който е в същия ден, в който и представителният тим на Левски гостува на АЗ Алкмаар в реванша от плейофния кръг на Лигата на конференциите, феновете да останат в залата, където на огромна видео стена да изгледат мача на стадион  "АФАС" в Алкмаар.

