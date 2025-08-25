Шефът на световната борба: България изпрати силно послание по света

Популярни
  • 25 авг 2025 | 09:59
„България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба, като изпрати силно послание към всички наши състезатели по света, че могат да разчитат на нейния, Вашия и на Българската федерация по борба професионализъм и занапред“, се казва в поздравителния адрес на Ненад Лалович до председателя на БФ Борба Станка Златева след края на световното първенство за юноши в Самоков.

Лалович бе гост на шампионата и даде старт на 8-дневната надпревара, в която стартираха 650 състезатели от 70 държави.

Следва пълният текст:

„Уважаема госпожо Президент, скъпа приятелко и колежке,

На първо място бих искал да изразя своята искрена благодарност за това, че приехте мен и моя екип в Самоков (България), по повод нашето Световно първенство U20, както и за топлото Ви гостоприемство по време на престоя ни.

Бих искал да поздравя Вас и всички Ваши колеги от Българската федерация по борба и Организационния комитет за отличното ниво на организация на това първенство, както и на нашия медицински екип, персонала и всички доброволци, и преди всичко – на нашите състезатели, чиято отдаденост да дадат всичко на тепиха в Самоков със сигурност ще бъде вдъхновение за следващите поколения борци.

България доказа, че е една от най-важните родини на спорта борба, като изпрати силно послание към всички наши състезатели по света, че могат да разчитат на нейния, Вашия и на Българската федерация по борба професионализъм и занапред.

Още веднъж Ви благодаря за всеотдайната работа и с нетърпение очаквам да се видим отново скоро!

С уважение,

Ненад Лалович

Президент на Обединения световен борчески съюз

Член на Изпълнителния борд на МОК“

