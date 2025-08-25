0:6 срещу Байерн му дойде в повече! Клоп се намесва в РБ (Лайпциг)

Привличането на Оле Вернер на треньорския пост изглежда не е било най-доброто решение на ръководството на РБ (Лайпциг). Начинът, по който отборът се представи в Мюнхен, където беше буквално разгромен от Байерн с 0:6, разочарова всички, а първият, който реагира, беше Юрген Клоп. Като ръководител на глобалния футбол в Red Bull - групата, която притежава и клуба от Лайпциг, известният наставник лично присъства на кризисната среща, организирана след завръщането на отбора от Мюнхен.

Според таблоида “Билд” бившият треньор на Борусия (Дортмунд) и Ливърпул е гледал мача по телевизията в петък вечер и е разговарял както с щаба, така и с играчите, опитвайки се да разбере как е било възможно такова унижение.

Този мач идва след плачевен сезон 2024 - 2025, в който тимът не успя да се класира за нито един европейски турнир. През лятото трябваше да се осъществи истинска революция в състава, но в Мюнхен стартовите единадесет до голяма степен приличаха на тези от миналия сезон.

„Особено тревожното обаче е, че РБ (Лайпциг) отстъпваше не само по отношение на игровите си способности, но и по отношение на нагласата и решителността. Отборът напълно се разпада след неуспехи, като всеки се занимава със себе си“, описва ситуацията при „биковете“ “Билд”.

Останал да наблюдава дейността в клуба, Клоп ще има много работа в Лайпциг и заради състава. В момента треньорът Оле Вернер разполага с 34 играчи, от които 11 са кандидати за напускане.

Въпреки това, седмица преди края на летния трансферен прозорец, не се очертава никакво движение, което да освободи място за нови футболисти. Най-добрият пример е Чави Симонс. Холандският национал вече се е разбрал с Челси, но чака „сините“ също да се освободят от някои играчи, за да го привлекат. За него Лайпциг иска 70 милиона евро.