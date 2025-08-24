Жиру попари Монако в добавеното време

Лил победи Монако с 1:0 в късния мач от 2-рия кръг на Лига 1. Двата тима изиграха оспорван сблъсък, който бе решен в добавеното време от ветерана Оливие Жиру, който отбеляза победния гол в 91-вата минута.

Мачът бе доста оспорван, но изглеждаше, че ще завърши без голове. Драмата обаче дойде в добавеното време. Първо в 91-вата минута Матиас Фернандес-Пардо изведе Оливие Жиру на точката на дузпата, той се обърна и стреля във вратата за 1:0.

🇫🇷✨ 38-year-old Olivier Giroud just scored a 91st minute winner for Lille against Monaco. 2 goals in 2 games for him so far this Ligue 1 season. 🤩 pic.twitter.com/nDHpw0y7wC — EuroFoot (@eurofootcom) August 24, 2025

След това в 99-ата минута Лил получи и дузпа за нарушение на Кристиан Мависа срещу Фернандес-Пардо, като Жиру получи шанс да удвои головата си сметка, но от бялата точка стреля над вратата.

Все пак Лил си свърши работата и записа първа победа за сезона, като с 4 точки излезе на 5-ата позиция в таблицата.

Монако пък е с 3 точки до момента и се намира на 8-ото място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages