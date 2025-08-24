Завърналият се в елита Хамбургер ШФ не се даде на Борусия (Мьонхенгладбах)

Отборите на Борусия (Мьонхенгладбах) и новака Хамбургер ШФ не успяха да се победят и завършиха 0:0 в началото на сезона за двата отбора в Бундеслигата. И двата отбора имаха някои шансове, но така и не успяха да се разпишат, а гостите, които 7 години по-късно се завърнаха в елита, ще са доволни от точката.

През първата част двата отбора си размениха по няколко интересни ситуации. Първо още във 2-рата минута гостите можеха да открият опасен удар на Рансфорд Кьонигсдорфер бе блокиран.

В 28-ата минута пъл Франк Онора излезе в добра позиция и стреля, но португалският страж на Хамбургер Даниел Хойер Фернандеш успя да избие в корнер. Минута преди края на редовните 45 пък Харис Табакович от Гладбах не се възползва от отличната си позиция и стреля в аут с глава.

В 65-ата минута Фернандеш пак трябваше да се намесва и да спасява опасен далечен изстрел на Роко Райц. Мачът продължи в равностойно темпо, а Хамбургер можеше да ликува в последната минута на двубоя, когато след центриране Юсуф Поулсен отклони с глава към резервата Вилиам Микелбренсис, който чукна топката в мрежата. Видя се обаче, че има засада на французина и попадението бе отменено.

В следващия кръг предстои горещо дерби на Хамбург между Хамбургер и Санкт Паули, докато Гладбах гостува на Щутгарт.

Снимки: Imago