Монтана започна подготовка с 12 волейболисти

С група от 12 волейболисти отборът на Монтана стартира днес лятната подготовка за новия сезон в efbet Супер Волей. За поредна година традицията ще бъде спазена и тя ще започне с едноседмичен лагер във Вършец.

Заради участието си на Световното първенство за младежи до 21 години в Китай две от новите попълнения - преотстъпения от Левски София 20-годишен разпределител Виктор Жеков и колумбийският посрещач Ейдер Бангера, ще се присъединят на по-късен етап към отбора.

В курортното градче с тима ще тренират и двама таланти от школата на Монтана - 15-годишният Иван Кирилов и 14-годишният Алекс Нейков.