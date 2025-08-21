Популярни
  • 21 авг 2025 | 18:59
  • 435
  • 0
Монтана взе опитен посрещач

Отборът на Монтана обяви поредно ново попълнение броени дни преди старта на подготовката си. Воденият от Даниел Пеев тим привлече легионер на поста посрещач. 28-годишният Александър Митков идва в състава след сезон в италианския Юаса Батери (Гротадзолина) и една година пауза.

Освен това 199-сантиметровият състезател има още два сезона на Апенините - в Бругерио и Монтекио Маджоре. Играл е и в Турция и Франция, а в България е носил екипа на Дея спорт (Бургас).

Монтана стартира подготовка на 24 август
Монтана стартира подготовка на 24 август

Монтана вече взе в редиците си и разпределителя Виктор Жеков, полския диагонал Кристиан Валчак, колумбиеца Ейдер Бангера, посрещача Николай Стефанов, и центъра Виктор Бодуров.

