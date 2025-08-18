Монтана стартира подготовка на 24 август

Мъжкият отбор на Монтана стартира подготовка за новия сезон в efbet Супер Волей на 24 август, съобщи старши треньорът Даниел Пеев. Традиционно тимът от Северозапада започва с лагер в курортния град Вършец, като и тази година практиката ще бъде спазена.

Волейболистите на Монтана подновяват тренировъчен процес без двама от новите си попълнения – разпределителят Виктор Жеков, който идва от Левски и колумбийският национал Ейдер Бангера, който играе на поста посрещач.

„Виктор Жеков ще участва с националния отбор на България на световното за мъже под 21 години в Китай. Ейдер Бангера е в редиците на националния тим на своята страна на същото световно. Интересен е факта, че България и Колумбия са в една група и двамата ще имат мач помежду си“, коментира за BGvolleyball.com Даниел Пеев.

След завършека на лагера във Вършец, волейболистите на Монтата се завръщат у дома, където ще продължат занимания.

Припомняме, че освен Жеков и Бангера, новопривлечени са още полският диагонал Кристиан Валчак, който прави заlръщане в Монтана след един сезон отсъствие, Николай Стефанов, посрещач, който идва от Леввски и Виктор Бодуров, централен блокировач, юноша на Славия и играл последния сезон за Добруджа 07.