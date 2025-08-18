Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Монтана стартира подготовка на 24 август

Монтана стартира подготовка на 24 август

  • 18 авг 2025 | 16:12
  • 358
  • 1
Монтана стартира подготовка на 24 август

Мъжкият отбор на Монтана стартира подготовка за новия сезон в efbet Супер Волей на 24 август, съобщи старши треньорът Даниел Пеев. Традиционно тимът от Северозапада започва с лагер в курортния град Вършец, като и тази година практиката ще бъде спазена.

Волейболистите на Монтана подновяват тренировъчен процес без двама от новите си попълнения – разпределителят Виктор Жеков, който идва от Левски и колумбийският национал Ейдер Бангера, който играе на поста посрещач.

„Виктор Жеков ще участва с националния отбор на България на световното за мъже под 21 години в Китай. Ейдер Бангера е в редиците на националния тим на своята страна на същото световно. Интересен е факта, че България и Колумбия са в една група и двамата ще имат мач помежду си“, коментира за BGvolleyball.com Даниел Пеев.

След завършека на лагера във Вършец, волейболистите на Монтата се завръщат у дома, където ще продължат занимания.

Припомняме, че освен Жеков и Бангера, новопривлечени са още полският диагонал Кристиан Валчак, който прави заlръщане в Монтана след един сезон отсъствие, Николай Стефанов, посрещач, който идва от Леввски и Виктор Бодуров, централен блокировач, юноша на Славия и играл последния сезон за Добруджа 07.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

Андреа Цветанова подсилва азербайджански тим

  • 18 авг 2025 | 13:04
  • 956
  • 0
Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка

Стоян Гунчев - диригентът с най-точната ръка

  • 18 авг 2025 | 12:14
  • 1089
  • 1
Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

Виктория Коева: Трябваше ни повече стабилност и категоричност

  • 18 авг 2025 | 11:30
  • 809
  • 1
Всички 24 отбора, които се класираха за участие на Евроволей 2026

Всички 24 отбора, които се класираха за участие на Евроволей 2026

  • 18 авг 2025 | 11:14
  • 1607
  • 1
Италия излъга Япония и грабна световната титла

Италия излъга Япония и грабна световната титла

  • 18 авг 2025 | 10:53
  • 2254
  • 1
Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам

Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам

  • 17 авг 2025 | 17:07
  • 4998
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 18974
  • 18
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 19447
  • 39
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 15216
  • 26
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 15610
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 25542
  • 12
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 6431
  • 15