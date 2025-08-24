Осасуна взе своето срещу Валенсия

Популярни
  24 авг 2025
Осасуна надви Валенсия с 1:0 в мач от втория кръг на Ла Лига, с което спечели първите си точки през кампанията. В откриващия си двубой преди дни “червените” от Памплона загубиха визитата си на Реал Мадрид, но сега зарадваха привържениците си. Анте Будимир реализира единствения гол след само девет минути игра, разписвайки се по любимия си начин - с глава.

За крайния резултат влияние оказа и сравнително ранното изгонване на Хосе Гая от Валенсия. Левият бек получи директен червен картон в 22-рата минута, когато направи нарушение като последен в защита.

Численото предимство в 3/4 от срещата си каза думата, защото гостите от “Местайя” не успяха да създадат почти никакви положения. Те нямаха и шанс, защото секунди преди изтичането на редовното време Арно Данжума изстреля топката в мрежата на Осасуна, но попадението не беше признато заради “тънка” засада.

Валенсия остава с една точка на сметката си, спечелена при 1:1 срещу Реал Сосиедад в първия кръг.

