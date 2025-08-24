Популярни
  3. САЩ се справи с Аржентина и продължава напред на Мондиал 2025

  • 24 авг 2025 | 19:37
  • 382
  • 1
Волейболистките от националния отбор на САЩ със сигурност продължават в следващата фаза на Световното първенство за жени в Тайланд след втора поредна победа. Възпитаничките на селекционера Ерик Съливън се справиха и надиграха Аржентина с 3:1 (25:14, 23:25, 25:12, 25:17) във втората си среща от Група D на турнира, играна този следобед в Накхон Ратчасима.

Така САЩ е на първо място във временното класиране в групата с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което продължава към 1/8-финалите на турнира. Аржентина пък е на 2-о място с 3 точки след 1 победа и 1 загуба, с колкото е и 3-ия Чехия, но с 2 точки.

Чехия с драматичен обрат срещу Словения на Световното
Чехия с драматичен обрат срещу Словения на Световното

В последния си мач в групата американките ще играят с Чехия, докато Аржентина ще излезе срещу дебютантът Словения, който вече загуби шанс за следващата фаза след втора поредна загуба. Двубоите са във вторник (26 август) съответно от 15,30 и 12,00 часа българско време.

Най-резултатни за САЩ станаха Дейна Ретке (3 блока и 1 ас) и Сара Франклин (1 блок и 1 ас) с по 15 точки, а Чиака Огбогу и Ейвъри Скинър се отчетоха с още 14 и 13 точки за победата.

За аржентинките единствено Бианка Куньо се представи на ниво и завърши със страхотните 29 точки (3 блока), но и нейните усилия се оказаха недостатъчни за успеха.

Снимки: en.volleyballworld.com

