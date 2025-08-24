Популярни
  Чехия с драматичен обрат срещу Словения на Световното

  24 авг 2025
Женският националнен отбор на Чехия постигна драматична първа победа на Световното първенство в Тайланд. Възпитаничките на Йоанис Атанасопулос направиха пълен обрат и надделяха много трудно над дебютанта Словения с 3:2 (22:25, 19:25, 25:23, 25:18, 15:13) във втория си двубой от Група D на Мондиала, игран този следобед в Накхон Ратчасима.

Така чехкините са на 3-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 1 загуба и 2 точки, като запазват реални шансове да продължат напред към елиминациите на първенството. В същото време Словения допусна втора загуба и е на последното 4-о място с една точка, с което на практика отпада от турнира. В последните си мачове от групата Чехия ще играе с фаворита САЩ, а словенките ще спорят с Аржентина. Срещите са във вторник (26 август) съответно от 16,30 и 13,00 часа българско време.

Над всички за Чехия бе Моника Бранчушка със страхотните 24 точки (2 блока и 2 аса) за победата. Капитанката Михаела Млейнкова (2 блока) и Хелена Гроцер (3 блока) добавиха по 15 точки за успеха.

За тима на Словения натурализираната гамбийка Фатумата Сила реализира 23 точки (1 блок и 1 ас). Ника Милошич (6 блока! и 1 ас) и Лорена Лорбер Фийок (1 блок и 2 аса) реализираха още 18 и 16 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победа.

