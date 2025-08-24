Популярни
  Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен

• 24 авг 2025 | 18:57

  • 24 авг 2025 | 18:57
Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен

Отборът на Лориен записа първа победа за сезона във френската Лига 1. В мач от втория кръг "мерлузите" се наложиха с 4:0 над гостуващия Рен, който игра през почти целия мач с двама души по-малко.

Още до 11-ата минута главният съдия Жером Брисар изгони двама футболисти на гостите. В шестата минута Мехди Камара видя червения цвят заради груб фаул, а в 11-ата съдбата му последва и Кристофър Уу, който извърши фаул като последен в защита. Така още преди да е изминала и една четвърт от първото полувреме Рен се оказа с едва девет души на терена.

Това направи мача много неравностоен и до края играта бе изцяло пред вратата на гостите. Лориен обаче откри резултата чак в последните секунди на първото полувреме, като това стана с гол на Самбу Сумано.

През втората част обаче Рен тотално се срина и инкасира още три попадения. Айегун Тосин покачи на 2:0 в 47-мата минута, а резервата Пабло Пажис направи преднината на домакините класическа в 65-ата минута. Четири минути след това друг играч от пейката - Тео Льо Брис, оформи крайното 4:0 в полза на Лориен.

С успеха "мерлузите" събраха 3 точки, какъвто е и активът на Рен.

Снимки: Imago

