Късен гол донесе мечтано начало на новака Кьолн срещу 10 от Майнц

  • 24 авг 2025 | 18:40
Новакът в Бундеслигата Кьолн започна по-най-добрия начин сезона в германския елит и спечели с 1:0 гостуването си на евроучастника Майнц 05 в първия кръг. Попадението за „козлите“ дойде в последната 90-ата минута и бе дело на новото попълнение от Хофенхайм Мариус Бюлтер. Важен момент в мача бе, че домакините останаха с човек по-малко в 60-ата минута след изгонаването на Паул Небел.

Загубата вкъщи сложи край на непобедимата серия на Майнц у дома в първенството, която преди тази среща бе 13 поредни срещи. Това бе и ново разочарование през седмицата за тима на Бо Хенриксен, който в четвъртък загуби в Норвегия от Розенборг в Лигата на конференциите с 1:2.

Първата част не предложи кой знае какви положения, като няколко сравнително опасни удара на Антони Каси от домакините бяха блокирани, а удар на Якуб Камински от Кьолн в края на полувремето бе спасен от стража на Майнц Робин Центнер.

През втората част домакините останаха с човек по-малко. В 60-ата минута след добра контраатака Паул Небел повали откъсващия се Камински и бе изгонен с директен червен картон. Численото предимство на Кьолн не донесе веднага очакваното игрово превъзходство, като Майнц бе отборът, който имаше няколко нелоши ситуации. При една от тях Нелсон Вайпер от домакините стреля опасно, но стражът на Кьолн Марвин Швебе спаси.

„Козлите“ обаче успяха да нанесат своя удар в последната минута от редовното време. Джан-Лука Валдшмит центрира остро отдясно и дошлият от Хофенхайм Мариус Бюлтер чукна леко топката с глава и я направи неспасяема за вратаря на домакините – 0:1 за Кьолн. В последните секунди на двубоя Жае-Сун Лий можеше да изравни, но стреля неточно с глава над вратата.

Снимки: Imago

