Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Спад с една позиция за Вики Томова

Спад с една позиция за Вики Томова

  • 24 авг 2025 | 14:58
  • 443
  • 0
Спад с една позиция за Вики Томова

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отстъпи едно място в световната ранглиста, като според новата ѝ версия вече е на 98-о място. Българката загуби 5 точки от актива си, след като не успя да се класира за основната схема на Откритото първенство на САЩ.

Сред останалите българки най-голям скок записа Ива Иванова, която напредна с 33 места в класацията и вече влезе в Топ 700.

В челната десетка няма никакви размествания в очакване на последното първенство от "Големия шлем" за годината, което започва днес.

В класацията на двойки отново няма почти никакви размествания, като единствено Ива Иванова е спечелила 68 позиции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Григор запази позицията си в ранглистата на ATP

Григор запази позицията си в ранглистата на ATP

  • 24 авг 2025 | 13:27
  • 876
  • 0
Джак Дрейпър разкри подробности за своята "сложна контузия"

Джак Дрейпър разкри подробности за своята "сложна контузия"

  • 24 авг 2025 | 12:46
  • 550
  • 0
45-годишната Винъс Уилямс: Просто се опитвам да се забавлявам и да бъда най-добрата си версия

45-годишната Винъс Уилямс: Просто се опитвам да се забавлявам и да бъда най-добрата си версия

  • 24 авг 2025 | 11:44
  • 889
  • 0
Шарапова влезе в Залата на славата, представи я... Серина Уилямс

Шарапова влезе в Залата на славата, представи я... Серина Уилямс

  • 24 авг 2025 | 10:35
  • 2903
  • 2
Унгарски триумф в САЩ в навечерието на US Open

Унгарски триумф в САЩ в навечерието на US Open

  • 24 авг 2025 | 10:16
  • 1627
  • 0
Диана Шнайдер спечели изцяло руския финал в Монтерей

Диана Шнайдер спечели изцяло руския финал в Монтерей

  • 24 авг 2025 | 10:09
  • 1357
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 17315
  • 180
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 11381
  • 17
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 33518
  • 11
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 6551
  • 12
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 5446
  • 6
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 6325
  • 15