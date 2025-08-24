Спад с една позиция за Вики Томова

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова отстъпи едно място в световната ранглиста, като според новата ѝ версия вече е на 98-о място. Българката загуби 5 точки от актива си, след като не успя да се класира за основната схема на Откритото първенство на САЩ.

Сред останалите българки най-голям скок записа Ива Иванова, която напредна с 33 места в класацията и вече влезе в Топ 700.

В челната десетка няма никакви размествания в очакване на последното първенство от "Големия шлем" за годината, което започва днес.

В класацията на двойки отново няма почти никакви размествания, като единствено Ива Иванова е спечелила 68 позиции.

Снимки: Gettyimages