  3. Джош Емет и Юсеф Залал се присъединяват към UFC 320

  • 24 авг 2025 | 13:25
  • 317
  • 0

Нов двубой в категория перо беше добавен към картата на UFC 320. В него един срещу друг ще се изправят бившият претендент за временната титла Джош Емет и Юсеф Залал. Галавечерта ще се проведе на 4-и октомври в T-Mobile Arena в Лас Вегас. Срещата беше обявена по време на излъчването на UFC Шанхай в събота.

Емет, който е утвърдено име в ранглистата на категория перо, ще се опита да се върне на победния път, след като в последния си мач загуби с решение от Лерон Мърфи. Американецът има само една победа в последните си четири двубоя, като другите му загуби дойдоха от бившия шампион в категорията Илия Топурия и от временния шампион Яир Родригес.

Между тези загуби Емет записа един от най-впечатляващите нокаути в историята на UFC, когато през 2023 г. срази Брайс Мичъл. От своя страна Залал ще направи голяма крачка напред в кариерата си, като се стреми да продължи серията си от седем поредни победи в дивизията до 66 килограма. В последния си двубой Залал постигна победа с решение над Калвин Катар, след като предишните му шест успеха бяха постигнати с нокаут или събмишън.

Двубоят Емет срещу Залал се присъединява към официално обявената основна карта на UFC 320, която ще бъде оглавена от два мача за титли. В главното събитие Магомед Анкалаев ще се изправи срещу Алекс Перейра за пояса в полутежка категория, а Мераб Двалишвили ще защитава титлата си в категория петел срещу Кори Сандхаген.

