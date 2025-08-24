Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. 45-годишната Винъс Уилямс: Просто се опитвам да се забавлявам и да бъда най-добрата си версия

45-годишната Винъс Уилямс: Просто се опитвам да се забавлявам и да бъда най-добрата си версия

  • 24 авг 2025 | 11:44
  • 433
  • 0
45-годишната Винъс Уилямс: Просто се опитвам да се забавлявам и да бъда най-добрата си версия

Американската тенисистка Винъс Уилямс заяви преди завръщането си към турнирите от “Големия шлем”, че е по-развълнувана от всякога да играе на Откритото първенство на САЩ.

Уилямс отпразнува 45-ия си рожден ден през юни и получи "уайлд кард" за 25-ото си участие в Ню Йорк.

Тя стигна до финала при дебюта си през 1997-а, много преди доста от нейните конкурентки да се родят, а тази година се навършват 25 от първата ѝ титла на сингъл.

"Супер вълнуващо е да се завърна", заяви Винъс Уилямс, която ще се изправи срещу 11-ата поставена Каролина Мухова в първия кръг.

"Чувството не остарява, просто става по-вълнуващо. И очаквам с нетърпение понеделник вечер", добави тя.

По-голямата от сестрите Уилямс спечели първия си мач от близо две години срещу Пейтън Стърнс във Вашингтон миналия месец, но минаха повече от четири години от последната ѝ победа на турнир от “Големия шлем”.

"Искам да бъда в най-добрата си форма и това е очакването, което имам към себе си - да извлека максимума си, а това е всичко, което всеки играч може да поиска", каза още американката, когато бе попитана какви са надеждите ѝ за турнира.

"Не съм играла толкова много, колкото другите тенисистки, така че това е различно предизвикателство. Просто се опитвам да се забавлявам, да остана спокойна и да бъда най-добрата си версия", допълни Винъс Уилямс.

Освен това, тя няма намерение скоро да остави тенис ракетата.

"Мисля, че винаги ще играя тенис. Това е в моето ДНК, така че няма значение дали е сега или след 30 години. Може би ще се върна да гледам. Може би ще казвам, че съм го правила по-добре, а това няма да е истина. Но, във всеки случай, тенисът винаги ще бъде една от най-важните части от живота ми", завърши Уилямс.

Следвай ни:

Още от Тенис

Сорана Кърстя спечели турнира в Кливланд

Сорана Кърстя спечели турнира в Кливланд

  • 24 авг 2025 | 02:24
  • 822
  • 0
Екатерина Александрова оформи руски финал на турнира по тенис за жени в Монтерей

Екатерина Александрова оформи руски финал на турнира по тенис за жени в Монтерей

  • 24 авг 2025 | 00:46
  • 832
  • 0
Бен Шелтън преди US Open: За мен това е най-големият турнир за годината

Бен Шелтън преди US Open: За мен това е най-големият турнир за годината

  • 23 авг 2025 | 15:29
  • 1328
  • 1
Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

  • 23 авг 2025 | 15:23
  • 1768
  • 0
Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

  • 23 авг 2025 | 15:19
  • 848
  • 0
Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

  • 23 авг 2025 | 13:46
  • 909
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 12528
  • 118
Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

Голямото чакане приключи! Добруджа се завръща у дома

  • 24 авг 2025 | 07:40
  • 8001
  • 14
Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

Сребро за България в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика, ансамбълът остана 6-и

  • 24 авг 2025 | 03:13
  • 28632
  • 8
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 4836
  • 9
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 4131
  • 4
Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

Ман Юнайтед се надява да влезе в ритъм в гостуването на Фулъм

  • 24 авг 2025 | 07:31
  • 4433
  • 12