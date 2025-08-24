45-годишната Винъс Уилямс: Просто се опитвам да се забавлявам и да бъда най-добрата си версия

Американската тенисистка Винъс Уилямс заяви преди завръщането си към турнирите от “Големия шлем”, че е по-развълнувана от всякога да играе на Откритото първенство на САЩ.

Уилямс отпразнува 45-ия си рожден ден през юни и получи "уайлд кард" за 25-ото си участие в Ню Йорк.

Тя стигна до финала при дебюта си през 1997-а, много преди доста от нейните конкурентки да се родят, а тази година се навършват 25 от първата ѝ титла на сингъл.

"Супер вълнуващо е да се завърна", заяви Винъс Уилямс, която ще се изправи срещу 11-ата поставена Каролина Мухова в първия кръг.

"Чувството не остарява, просто става по-вълнуващо. И очаквам с нетърпение понеделник вечер", добави тя.

По-голямата от сестрите Уилямс спечели първия си мач от близо две години срещу Пейтън Стърнс във Вашингтон миналия месец, но минаха повече от четири години от последната ѝ победа на турнир от “Големия шлем”.

"Искам да бъда в най-добрата си форма и това е очакването, което имам към себе си - да извлека максимума си, а това е всичко, което всеки играч може да поиска", каза още американката, когато бе попитана какви са надеждите ѝ за турнира.

"Не съм играла толкова много, колкото другите тенисистки, така че това е различно предизвикателство. Просто се опитвам да се забавлявам, да остана спокойна и да бъда най-добрата си версия", допълни Винъс Уилямс.

Освен това, тя няма намерение скоро да остави тенис ракетата.

"Мисля, че винаги ще играя тенис. Това е в моето ДНК, така че няма значение дали е сега или след 30 години. Може би ще се върна да гледам. Може би ще казвам, че съм го правила по-добре, а това няма да е истина. Но, във всеки случай, тенисът винаги ще бъде една от най-важните части от живота ми", завърши Уилямс.