Унгарски триумф в САЩ в навечерието на US Open

  24 авг 2025 | 10:16
Унгарски триумф в САЩ в навечерието на US Open

Унгарецът Мартон Фучович спечели титлата на турнира на твърди кортове в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 798 335 долара. Във финала Фучович се наложи над Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:3, 7:6(3) за час и 52 минути игра. Трофеят бе първи за унгарския тенисист на твърди кортове и трети на ниво АТP.

Мартон Фучович осъществи ключов пробив в четвъртия гейм на първия сет за преднина от 3:1 и впоследствие 4:1, за да стигне до успешното 6:3. Във втория сет той поведе с 3:0, но Ван де Зандсхулп върна един пробив и намали за 1:3. Последваха нови два гейма за Фучович и аванс от 5:1 за унгареца, след което нидерландският тенисист направи страхотна серия от пет гейма за обрат до 6:5 в негова полза.

Фучович изравни за 6:6, а в последвалия тайбрек бе категоричен, повеждайки с 6:1 точки и реализира третия си мачбол, за да ликува в края, броени часове преди старта на последния за годината турнир от "Големия шлем" - US Open.

Снимки: Imago

