Диана Шнайдер спечели изцяло руския финал в Монтерей

  24 авг 2025 | 10:09
Рускинята Диана Шнайдер ликува с трофея на турнира на твърди кортове в Монтерей (Мексико) от категория WTA 500. На финала третата поставена Шнайдер надигра втората в схемата и нейна сънародничка Екатерина Александрова с 6:3, 4:,6, 6:4 за два часа и 11 минути. Така Шнайдер продължи впечатляващата си серия от победи във финали на ниво WТА.

Диана Шнайдер нямаше много проблеми в първия сет и един пробив бе достатъчен да го спечели с 6:3, но се затрудни във втория, в който Александрова надделя с 6:4 след размяна на общо пет пробива. Шнайдер си извоюва предимство в началото на третия сет, когато проби сервиса на противничката си за 2:0 и не изпусна аванса си до финалното 6:4.

Номер 12 в световната ранглиста Диана Шнайдер няма загуба в последните си пет финала в турнирите на WТА, добавяйки титлата от Монтерей към тези от Хонконг, Будапеща, Бад Хомбург и Хуа Хин миналата година.

Снимки: Imago

