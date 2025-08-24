Томас Мюлер герой за Ванкувър, Сон също с първи гол в САЩ

Дузпа, реализирана от легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер в 14-ата минута на добавеното време на двубоя, донесе домакинска победа с 3:2 на Ванкувър Уайткепс над Сейнт Луис Сити в среща от редовния сезон в Мейжър Лийг Сокър. Ванкувър Уайткепс е трети във временното класиране в Западната конференция на американското футболно първенство с 49 точки.

Голът беше първи в Мейджър Лийг Сокър за Мюлер, като германската звезда записа едва втория си мач с новия си канадски отбор.

Бившият капитан на английския Тотнъм Хюн-Мин Сон също се разписа при равенството 1:1 на своя ФК Лос Анжелис като гост на ФК Далас в друга среща от шампионата. ФК Лос Анджелис заема четвърто място в Западната конференция с 41 точки, на 8 зад Уайткапс.

За Сон попадението бе дебютно с екипа на новия му американски тим. Той донесе преднина на гостите от Лос Анджелис в шестата минута на двубоя, а домакините изравниха в 13-ата чрез Логан Фарингтън.

