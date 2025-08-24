Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Популярни
Ювентус и Парма ще се изправят един срещу друг в първия кръг на новия сезон в Серия А 2025/2026. Двубоят ще се проведе на 24 август от 21:45 часа на "Алианц Стейдиъм" в Торино, като главен съдия ще бъде Матео Марченаро. Това е официалният старт на новия сезон за двата отбора, които ще се стремят да започнат кампанията с победа и да поставят солидна основа за предстоящите предизвикателства.

Двата отбора влизат в мача с различни амбиции – "бианконерите" традиционно се борят за титлата, докато Парма ще търси оцеляване в елита. Последната среща между тях завърши с изненадваща победа за Парма с 1:0, а в последните пет двубоя балансът е две победи за Ювентус, две за Парма и едно равенство. Този първи мач ще даде важен тон за амбициите на двата тима в предстоящата кампания.

Макар да не блесна по време на Световното клубно първенство, Ювентус направи солидна подготовка, като добро впечатление направиха победите над Борусия (Дортмунд) и Аталанта с по 2:1. Сега "бианконерите" се надяват да пренесат добрата си форма и в първенството.

Торинци засега са доста скромни в селекцията си, като привлякоха само двама играчи - Джонатан Дейвид и Жоао Марио. Освен това клубът успя да откупи правата и на крилото Франсиско Консейсао от Порто.

За Парма пък трансферният прозорец бе доста по-бурен, като клубът взе петима нови, но междувременно се раздели със звездите си Джовани Леони, Анже-Йоан Бони, Симон Сом и Денис Ман, като ще е интересно дали клубът е намерил подходящи заместници.

Историята между двата отбора показва интересно съперничество през последните години. В последните пет срещи Ювентус има две победи, Парма има две победи, а един мач е завършил наравно. Последната среща между тях се състоя на 23 април 2025 г. на стадион "Енио Тардини", където Парма изненадващо победи с 1:0 благодарение на гол на Матео Пелегрино в 45-та минута. Преди това, през октомври 2024 г., двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Алианц Стейдиъм", като за Ювентус се разписаха Уестън Маккени и Тимъти Уеа, а за Парма – Енрико Дел Прато и Симон Сом.

