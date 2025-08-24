Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Екатерина Александрова оформи руски финал на турнира по тенис за жени в Монтерей

Екатерина Александрова оформи руски финал на турнира по тенис за жени в Монтерей

  • 24 авг 2025 | 00:46
  • 225
  • 0
Екатерина Александрова оформи руски финал на турнира по тенис за жени в Монтерей

Поставената под номер 2 в схемата Екатерина Александрова се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка в мексиканския град Монтерей.

Спорът за титлата ще бъде изцяло руски, след като 24 часа по-рано място в него си осигури и Диана Шнайдер.

Александрова спечели с 6:3 първия сет на мача си с Мари Боузкова, когато чехкинята взе решение да се откаже заради контузия. Двете изиграха днес само пет гейма, тъй като двубоят бе спрян в петък при 2:2 гейма заради дъжд.

Финалът между Александрова и номер 3 в схемата Шнайдер е 3:30 часа българско време тази нощ.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Бен Шелтън преди US Open: За мен това е най-големият турнир за годината

Бен Шелтън преди US Open: За мен това е най-големият турнир за годината

  • 23 авг 2025 | 15:29
  • 1212
  • 1
Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

  • 23 авг 2025 | 15:23
  • 1522
  • 0
Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

Алекс Молчан триумфира на сингъл на турнира в София

  • 23 авг 2025 | 15:19
  • 710
  • 0
Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

  • 23 авг 2025 | 13:46
  • 745
  • 0
Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите в Панагюрище

Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите в Панагюрище

  • 23 авг 2025 | 13:32
  • 391
  • 0
Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

  • 23 авг 2025 | 13:06
  • 1445
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

  • 23 авг 2025 | 23:00
  • 19526
  • 88
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 31712
  • 92
Автогол в продължението измъкна Барселона

Автогол в продължението измъкна Барселона

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 19824
  • 378
Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

  • 23 авг 2025 | 23:42
  • 16121
  • 20
Монтана записа първи успех през сезона

Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 19231
  • 19
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 37749
  • 28