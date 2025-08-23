Ница се разправи с Оксер

Отборът на Ница победи Оксер с 3:1 в мач от втория кръг френската Лига 1.

Жереми Бога откри резултата още в третата минута, но Ласин Синайоко изравни за гостите след 20 минути игра. Пет минути по-късно Клеман Акпа си вкара автогол и отново даде преднина на тима от Южна Франция.

Задачата на Оксер стана много трудна в последната минута на първата част, когато Доновал Леон получи червен картон.

Ница стигна до 3:1 в 76-ата минута чрез Терем Мофи. Това бе първи успех на Ница за сезона, тъй като в първия кръг отборът отстъпи на Тулуза с 0:1. Оксер започна с победа над Лориен, а сега допусна първо поражение.