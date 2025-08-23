Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ница
  3. Ница се разправи с Оксер

Ница се разправи с Оксер

  • 23 авг 2025 | 22:24
  • 279
  • 0
Ница се разправи с Оксер

Отборът на Ница победи Оксер с 3:1 в мач от втория кръг френската Лига 1.

Жереми Бога откри резултата още в третата минута, но Ласин Синайоко изравни за гостите след 20 минути игра. Пет минути по-късно Клеман Акпа си вкара автогол и отново даде преднина на тима от Южна Франция.

Задачата на Оксер стана много трудна в последната минута на първата част, когато Доновал Леон получи червен картон.

Ница стигна до 3:1 в 76-ата минута чрез Терем Мофи. Това бе първи успех на Ница за сезона, тъй като в първия кръг отборът отстъпи на Тулуза с 0:1. Оксер започна с победа над Лориен, а сега допусна първо поражение.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 24319
  • 79
Американски национал официално смени Дортмунд с Мьонхенгладбах

Американски национал официално смени Дортмунд с Мьонхенгладбах

  • 23 авг 2025 | 19:26
  • 1331
  • 0
Борнемут записа първа победа

Борнемут записа първа победа

  • 23 авг 2025 | 19:25
  • 1322
  • 0
Арсенал представи официално отмъкнатия под носа на Тотнъм Еберечи Езе

Арсенал представи официално отмъкнатия под носа на Тотнъм Еберечи Езе

  • 23 авг 2025 | 19:24
  • 7452
  • 6
Бърнли с първи успех след завръщането си в Премиър лийг, Съндърланд този път бе от губещата страна

Бърнли с първи успех след завръщането си в Премиър лийг, Съндърланд този път бе от губещата страна

  • 23 авг 2025 | 19:11
  • 1324
  • 0
Заместникът на Уиса донесе първа победа на Брентфорд, Астън Вила остава без гол през този сезон

Заместникът на Уиса донесе първа победа на Брентфорд, Астън Вила остава без гол през този сезон

  • 23 авг 2025 | 19:00
  • 3448
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последата минута

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последата минута

  • 23 авг 2025 | 23:00
  • 10781
  • 19
Леванте 1:0 Барселона, греда на Феран

Леванте 1:0 Барселона, греда на Феран

  • 23 авг 2025 | 22:30
  • 5258
  • 21
Милан 1:2 Кремонезе, странична ножица попари "росонерите"

Милан 1:2 Кремонезе, странична ножица попари "росонерите"

  • 23 авг 2025 | 21:48
  • 5291
  • 5
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 24319
  • 79
Монтана записа първи успех през сезона

Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 15706
  • 18
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 35393
  • 28