Дженоа и Лече на направиха много, за да започнат новия сезон с победа

Дженоа и Лече записаха скучно нулево равенство на "Луиджи Ферарис" в един от двата мача, с които започна новият сезон в Серия "А". Двата отбора направиха твърде малко в атака, но все пак домакините имаха по-добрите възможности, а стражът на гостите Владимиро Фалконе направи две важни спасявания.

Лече започна по-силно и бе по-агресивният отбор, но постепенно домакините поеха контрола и в края на полувремето създадоха две добри възможности, с които можеха да открият резултата. В 35-ата минута Станчу получи в наказателното поле и стреля силно, но над вратата. В 42-рата пък Фалконе направи страхотно спасяване и с върха на пръстите си отклони в корнер шут на Карбони.

Фалконе направи още едно спасяване, макар и не толкова блестящо, в 65-ата минута, когато отрази удар на Мартин в близкия ъгъл.

В 82-рата минута Станчу изпълни добре пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри встрани.

Лече така и не отправи нито един точен изстрел през всичките 90 минути.