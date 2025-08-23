Популярни
Майорка се съвзе след шамара от Барселона

Майорка се съвзе след шамара от Барселона

С късен изравнителен гол тимът на Майорка спечели първата си точка през новия сезон в испанския шампионат. Това стана след 1:1 срещу Селта в домакинство от втория кръг. Матеу Морей беше точен в 87-ата минута, с което лиши съперника от победа, след като той водеше след попадение на Хави Руеда (38’) още преди почивката.

По този начин островитяните се съвзеха след тежкото начало на първенството, когато преди седмица - отново на своя “Сон Моиш” - бяха прегазени от Барселона с 3:0.

Играчите на Майорка обаче не впечатлиха с кой знае какво, като бяха много близо до загубата. Тимът от Галисия имаше положения, с които да поведе с 2:0, но ги пропусна. Дори буквално секунди преди попадението за 1:1 Фран Белтран излезе сам срещу вратаря на домакините, но се забави. Веднага след това последва акция, завършила с шута на Морей за 1:1.

Точката е първа и за Селта, който в първия кръг загуби вкъщи с 0:2 от Хетафе.

Куриозен момент се разигра в добавеното време. Тогава човек от медицинския щаб на Майорка нарочно хвърли втора топка на терена с цел да спре атака на Селта, за което получи червен картон.

В следващия кръг отборът на Майорка ще гостува на Реал Мадрид.

