Борнемут записа първа победа от началото на сезона, след като спечели с 1:0 домакинството си на Уулвърхамптън. Единственото попадение в мача отбеляза Маркъс Тавърниър в четвъртата минута. Тогава той получи топката от Семеньо и отправи нисък удар, а след рикошет в Агбаду топката се озова в мрежата.

И двата отбора загубиха мачовете си от първия кръг, но “черешките” оставиха отлични впечатления при гостуването си на Ливърпул. Тимът на Андони Ираола стартира много силно и пет минути, след като поведе, Семеньо удари греда. След почивката Йон Ариас пропусна добра възможност да изравни. В 49-ата минута надеждите на гостите се изпариха, тъй като Тоти Гомеш получи червен картон, след като събори откъсващия се Еванилсон.

Борнемут не се възползва от численото си преимущество и не стигна до нов гол, но запази преднината си. Ираола пък можеше да пусне в игра възстановените Джъстин Клуйверт и Райън Кристи, както и новото попълнение Амин Адли, който се включи отлично.

