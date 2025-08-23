Бърнли с първи успех след завръщането си в Премиър лийг, Съндърланд този път бе от губещата страна

Бърнли постигна първата си победа след завръщането си в Премиър лийг, като това стана след 2:0 срещу друг от новаците в елита - Съндърланд, който през миналата седмица записа впечатляваща победа над Уест Хам. И двете попадения на "Търф Моор" паднаха през второто полувреме, като Джош Кълън (47') откри резултата, а Джейдън Антъни (88') удвои.

Якоб Бруун Ларсен и Лесли Угочукву започнаха за Бърнли. Омар Алдерете стартира за Съндърланд, като това бе единствената промяна от страхотния двубой срещу Уест Хам.

В 18-ата минута Уайл Фостър помисли, че е дал аванс на домакините, но след намесата на ВАР попадението бе анулирано заради негово нарушение при отнемането на топката, с което започна атаката. Иначе през първото полувреме имаше само един точен удар.

Веднага след почивката - в 47-ата минута, Бърнли взе аванс, след като Антъни много добре изведе с пета Кълън на границата на наказателното поле. Той направи две крачки и много прецизно стреля в далечния ъгъл.

В 88-ата минута двамата размениха ролите си и този път Кълън изведе със страхотен пас от половината на своя отбор Антъни, който мина покрай вратаря и прати топката в мрежата за крайното 2:0.

