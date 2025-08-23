Популярни
Заместникът на Уиса донесе първа победа на Брентфорд, Астън Вила остава без гол през този сезон

  • 23 авг 2025 | 19:00
Брентфорд записа първа победа за новия сезон в Премиър лийг, след като надделя с 1:0 над Астън Вила като домакин в мач от втория кръг. Новото попълнение на "пчеличките" Данго Уатара вкара единственото попадение в 13-ата минута, а тимът на Унай Емери отново показа липса на идеи в офанзивен план и остава без отбелязан гол през този сезон.

Кийт Андрюс бе направил четири промени в сравнение с първия кръг. Джордан Хендерсън започна за първи път като титуляр. Микел Дамсгор, Кевин Шаде и Данго Уатара, който дебютира, също стартираха. Йоан Уиса, който е желан силно от Нюкасъл, не бе групата за днешния двубой.

Емилиано Мартинес се завърна на вратата на Астън Вила, след като в първия кръг изтърпя наказание. Пау Торес пък замени наказания Езри Конса.

Брентфорд започна добре и в началото Дамсгор пропусна удобна възможност, но в 13-ата минута Дано Уатара след лош шпагат на Торес, напредна и стреля. Мартинес изби първия му удар, но след това с доза късмет топката се върна в нападателя и той я прати във вратата.

Играта на Вила не вървеше, като гостите просто владееха повече топката. В 43-ата минута Дамсгор дори вкара втори гол, но той бе отменен след намесата на ВАР заради нарушение на Колинс срещу Мартинес.

През второто полувреме гостите заиграха малко по-добре, а "пчеличките" бранеха преднината си. В 52-рата минута Мингс пропусна добър шанс с глава. Бирмингамци започнаха да стрелят все по-често, но неточно. В 60-ата минута Онана най-сетне нанесе точен изстрел, но право в Келъхър.

"Виланите" продължиха да обикалят около наказателното поле на домакините, но така и не откриха начин да пробият ниския защитен блок на Брентфорд и не стигаха до чисти положения. Така тимът на Емери не успя да се разпише във втори пореден мач.

Снимки: Imago

