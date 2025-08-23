Отлично начало за Аугсбург в дебюта на Вагнер

Популярни
  23 авг 2025
Аугсбург стартира отлично новия сезон в Бундеслигата. Тимът на Сандро Вагнер спечели с 3:1 гостуването си на Фрайбург, а срещата бе дебют в елита за бившия играч на Вердер, Херта и Байерн. Аугсбург отбеляза трите си гола в рамките на около 15 минути в края на първото полувреме, а след почивката удържа на опита на домакините да се върнат в мача.

Фрайбург започна с победа последните три сезона в Бундеслигата, но днес трябваше да претърпи разочарование. И двата отбора стартираха срещата предпазливо, но домакините изглеждаха по-опасни. В 17-ата минута след неразбирателство в защитата на гостите Дамен прати топката в мрежата, но попадението бе отменено поради засада.

След половин час игра Димитриос Янулис откри резултата. Отбраната на Фрайбург не се справи с центриране на Волф и топката стигна до гръцкия защитник, който стреля, топката се отклони в Кюблер и се озова в мрежата. Попадението вдъхнови гостите и те организираха още няколко атаки. В 42-ата минута Крислен Матсима удвои аванса им след удар с глава след ъглов удар. В добавеното време на първата част Волф отбеляза трето попадение във вратата на Фрайбург. Той открадна топката от защитник на съперника, напредна от собствената си половина и успя да преодолее вратаря.

След почивката домакините опитаха да се върнат в мача и бяха доста по-активни. Винченцо Грифо се разписа от дузпа в 58-ата минута. Те доминираха през второто полувреме и създадоха някои положения, но така и не се доближиха до обрат. Малко преди края Матсима трябваше да изчиства от голлинията.

Снимки: Imago

