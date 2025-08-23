Айнтрахт стартира ударно, младоци откраднаха шоуто

Бронзовият медалист от миналия сезон Айнтрахт (Франкфурт) стартира ударно Бундеслигата и разби с 4:1 гостуващия Вердер (Бремен) в първия мач от първенството. Над всички за тима на “франките” бяха младоците Жан Бахоя и Джан Узун. 20-годишният французин се разписа на два пъти (25’, 47’), а с година по-малкият талантлив турчин се отличи с гол (22’) и две асистенции. Още едно попадение за Айнтрахт добави Ансгар Кнауф (70’), а почетното попадение за бременци бе дело на Джъстин Нийнмах (48’).

3 - Aged 19 years and 285 days, Can Uzun is the youngest Frankfurt player to be involved in three goals in a single Bundesliga match (1G 2A) since detailed data collection began in 2004-05. Kickstart. #SGESVW pic.twitter.com/PFjk9xJ9mk — OptaFranz (@OptaFranz) August 23, 2025

Айнтрахт може да вкара още в самото начало на двубоя, когато след изпълнение на корнер. Новото попълнение Йонатан Буркарт бе съвсем близо до това да се разпише в дебюта си, но ударът му с глава стреля в аут. В 22-рата минута “франките” все пак излязоха напред. Тогава Джан Узун откри резултата с бомбен шут от дистанция, който не остави никакви шансове на стража на Вердер Мио Бакхаус - 1:0 за Айнтрахт. Само три минути по-късно талантливият турски полузащитник влезе и в ролята на асистент, като сложи топката на главата на Жан Бахоя, а французинът удвои за домакините - 2:0.

Второто полувреме продължи в същото темпо и още в 47-ата минута интригата в мача приключи. Познатата комбинация Узун - Бахоя отново изведе френския футболист сам срещу стража на гостите и той с лекота се разписа за 3:0. Все пак Вердер още в следвашата атака успя да намали на 3:1, след чудесна индивидуална акция на Джъстин Нийнмах, който с хубав удар не остави шансове на Михаел Цетерер.

В 70-ата минута Айнтрахт си върна трите гола аванс след отлична контраатака, при която Ансгар Кнауф бе изведен чудесно от Чаиби Фарес и с диагонален удар не сбърка, останал очи в очи с Бакхаус. След това попадение срещата се доиграваше и завърши при този резултат.

Следвай ни:

Снимки: Imago