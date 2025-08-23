Силна втора част даде ударно начало на Волфсбург

Разочаровалият през миналия сезон в Бундеслигата тим на Волфсбург записа отличен старт на новата кампания, след като срази Хайденхайм с 3:1 като гост в мач от първия кръг. “Вълците” определено бяха по-добрият отбор и заслужено си тръгнаха с трите точки..

През първата част съперниците си размениха красиви голове след далечни удари, а през второто полувреме Волфсбург наложи превъзходството си. Андреас Сков Олсен напомни за отличната си “левачка” в 20-ата минута, но домакините изравниха девет минути по-късно след изстрел на бразилеца Лео Шенца.

Гостите отново излязоха напред в 67-ата, когато появилият се малко преди това Матиас Сванберг беше точен за 2:1 след контраатака.

Три минути преди изтичането на редовното време Мохамед Амура вкара третото попадение за Волфсбург от дузпа.

През предишния сезон “вълците” останаха чак 11-ти, а Хайденхайм финишира 14-ти, но успя да се спаси от изпадане след бараж.