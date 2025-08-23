Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Силна втора част даде ударно начало на Волфсбург

Силна втора част даде ударно начало на Волфсбург

  • 23 авг 2025 | 18:27
  • 143
  • 0
Силна втора част даде ударно начало на Волфсбург

Разочаровалият през миналия сезон в Бундеслигата тим на Волфсбург записа отличен старт на новата кампания, след като срази Хайденхайм с 3:1 като гост в мач от първия кръг. “Вълците” определено бяха по-добрият отбор и заслужено си тръгнаха с трите точки..

През първата част съперниците си размениха красиви голове след далечни удари, а през второто полувреме Волфсбург наложи превъзходството си. Андреас Сков Олсен напомни за отличната си “левачка” в 20-ата минута, но домакините изравниха девет минути по-късно след изстрел на бразилеца Лео Шенца.

Гостите отново излязоха напред в 67-ата, когато появилият се малко преди това Матиас Сванберг беше точен за 2:1 след контраатака.

Три минути преди изтичането на редовното време Мохамед Амура вкара третото попадение за Волфсбург от дузпа.

През предишния сезон “вълците” останаха чак 11-ти, а Хайденхайм финишира 14-ти, но успя да се спаси от изпадане след бараж.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

Фенербахче привлече Едсон Алварес от Уест Хам

  • 23 авг 2025 | 13:54
  • 1509
  • 0
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 26211
  • 98
Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

Греъм Потър: Горчиво съм разочарован от резултата

  • 23 авг 2025 | 13:07
  • 2045
  • 1
Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

  • 23 авг 2025 | 08:40
  • 5494
  • 11
Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

Манчестър Сити среща Тотнъм в първото си сериозно предизвикателство този сезон

  • 23 авг 2025 | 08:07
  • 2370
  • 0
Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

  • 23 авг 2025 | 07:58
  • 4188
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 12547
  • 79
Илия Груев титуляр срещу Арсенал

Илия Груев титуляр срещу Арсенал

  • 23 авг 2025 | 18:28
  • 507
  • 0
11-те на Монтана и Септември (София)

11-те на Монтана и Септември (София)

  • 23 авг 2025 | 17:55
  • 1243
  • 3
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 24368
  • 21
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

  • 23 авг 2025 | 16:31
  • 26211
  • 98
Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

Втора лига на живо: два бързи гола на Пирин, Фратрия води на "шоколадите"

  • 23 авг 2025 | 18:00
  • 7462
  • 2