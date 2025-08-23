Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

Германският тенисист Александър Зверев разкри личните и професионални стъпки, които е предприел, за да се възстанови както психически, така и физически преди Откритото първенство на САЩ - турнир, в който често се е представял отлично, но все още стигал до финален триумф.

Подготовката му за тазгодишното издание на турнира от Големия шлем в Ню Йорк беше повлияна от трудностите му по-рано през сезона, включително загубата в първия кръг на "Уимбълдън", която го накара да се замисли за живота си както на корта, така и извън него.

"След Лондон, казах това няколко пъти. Оставих ракетата и си взех продължителна почивка. Ходих на почивка с приятелите си, където не тренирах, не играх тенис, не правех нищо друго освен това, което обикновено правя", коментира Зверев, цитиран от агенция "Ройтерс".

Той подчерта как тази почивка бележи значително отклонение от типичните му навици. "Някои от вас вероятно знаят, че дори след края на турнир, на следващия или по-следващия ден, отново съм във фитнеса, тренирам. А не направих това след "Уимбълдън". Отидох и си взех малко почивка", повтори германецът.

Освен прекараното време и приятели, Александър Зверев е потърсил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве – непрекъснат процес, който според него му помага да продължи напред.

"Получих и професионална помощ. Да, на правилния път съм", допълни тенисистът.