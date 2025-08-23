Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

  • 23 авг 2025 | 15:23
  • 100
  • 0
Александър Зверев призна, че е получил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве

Германският тенисист Александър Зверев разкри личните и професионални стъпки, които е предприел, за да се възстанови както психически, така и физически преди Откритото първенство на САЩ - турнир, в който често се е представял отлично, но все още стигал до финален триумф.

Подготовката му за тазгодишното издание на турнира от Големия шлем в Ню Йорк беше повлияна от трудностите му по-рано през сезона, включително загубата в първия кръг на "Уимбълдън", която го накара да се замисли за живота си както на корта, така и извън него.

"След Лондон, казах това няколко пъти. Оставих ракетата и си взех продължителна почивка. Ходих на почивка с приятелите си, където не тренирах, не играх тенис, не правех нищо друго освен това, което обикновено правя", коментира Зверев, цитиран от агенция "Ройтерс".

Той подчерта как тази почивка бележи значително отклонение от типичните му навици. "Някои от вас вероятно знаят, че дори след края на турнир, на следващия или по-следващия ден, отново съм във фитнеса, тренирам. А не направих това след "Уимбълдън". Отидох и си взех малко почивка", повтори германецът.

Освен прекараното време и приятели, Александър Зверев е потърсил професионална подкрепа, за да се справи с психичното си здраве – непрекъснат процес, който според него му помага да продължи напред.

"Получих и професионална помощ. Да, на правилния път съм", допълни тенисистът.

Следвай ни:

Още от Тенис

Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

  • 23 авг 2025 | 13:46
  • 405
  • 0
Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите в Панагюрище

Ивайло Косев и Сиделия Мутлу се класираха за полуфиналите в Панагюрище

  • 23 авг 2025 | 13:32
  • 218
  • 0
Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

  • 23 авг 2025 | 13:06
  • 667
  • 0
Мария Шарапова е развълнувана приемането си в Залата на славата

Мария Шарапова е развълнувана приемането си в Залата на славата

  • 23 авг 2025 | 10:57
  • 1353
  • 2
Ан Ли отстрани Синю Ван и достигна финала на в Кливланд

Ан Ли отстрани Синю Ван и достигна финала на в Кливланд

  • 23 авг 2025 | 10:21
  • 639
  • 1
Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

Диана Шнайдер ще играе на финала на турнира в Монтерей

  • 23 авг 2025 | 10:14
  • 282
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

Душан Керкез: ЦСКА се нуждае от гладни футболисти с характер

  • 23 авг 2025 | 14:44
  • 2933
  • 4
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 9005
  • 8
Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

Манчестър Сити 0:2 Тотнъм, Палиня удвои след грешка на Трафърд

  • 23 авг 2025 | 14:31
  • 6552
  • 53
България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

България с фалстарт срещу Канада на Мондиал 2025

  • 23 авг 2025 | 13:59
  • 13185
  • 56
ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

ЦСКА 1948 с нов впечатляващ трансфер, взима играл 6 сезона в Бундеслигата

  • 23 авг 2025 | 10:58
  • 20592
  • 43
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 4255
  • 2