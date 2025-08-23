Мария Шарапова е развълнувана приемането си в Залата на славата

Рускинята Мария Шарапова е развълнувана от приемането си в международната Зала на славата на тениса, призна самата тя, цитирана от агенция ТАСС.

"Пристигнах в Нюпорт вчера и преди пресконференцията посетих музея на Залата на славата. Той е наистина емблематичен. Чувствам се като малка част от тази велика история на играта. Много членове на моя екип ще бъдат с мен и аз съм развълнувана като тийнейджър. Специално чувство е да видя отново хората, с които споделих кариерата си", коментира Шарапова.

"Не съм от хората, които често поглеждат назад. Имаше много жертви, много упорита работа. Сега съм майка на тригодишно дете и се занимавам с бизнес и инвестиции. Денят ми е съвсем различен, но все още поддържам дисциплината, която имах в спорта. Научих се на търпение и постоянство", добави рускинята.

Церемонията по приемането на Шарапова в Залата на славата на тениса ще се състои в нощта на 24 август. Американците Майк и Боб Брайън също ще бъдат приети в Залата на славата.

38-годишната Шарапова обяви оттеглянето си от тенис през 2020 година. Тя е сребърен медалист от Олимпийските игри в Лондон, победителка във Финалите на Женската тенис асоциация (2004) и Фед Къп (2008) като част от руския национален отбор. Спечелила е 36 титли на сингъл.

Мария Шарапова триумфира два пъти на Откритото първенство на Франция (2012, 2014) и по веднъж на "Уимбълдън" (2004), на Откритото първенство на САЩ (2006) и на Откритото първенство на Австралия (2008).