Ботик ван де Зандсхулп се класира за финала в Уинстън-Сейлъм

Нидерландецът Ботик ван де Зандсхулп се класира за финала на турнира по тенис на твърди кортове в Уинстън-Сейлъм (САЩ) с награден фонд 798 335 долара.

Ван де Зандсхулп ще играе трети финал в кариерата си в Уинстън-Сейлъм и първи на ниво АТП от две години насам, след като отстрани деветия поставен Джовани Мпечи Перикар (Франция) с 6:4, 7:5 за час и 32 минути игра.

Негов противник в спора за титлата ще бъде унгарецът Мартон Фучович, който достигна до финала след отказване на фаворита на домакините от САЩ и 11-и в схемата Себастиан Корда.

Ботик ван де Зандсхулп осъществи пробив в петия гейм на първия сет на полуфиналите срещу Мпечи Перикар и впоследствие поведе с 4:2, за да стигне до 6:4.

Във втората част нидерландският тенисист изоставаше с 2:5, преди да направи отлична серия от пет поредни гейма за крайното 7:5.