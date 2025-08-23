Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

  • 23 авг 2025 | 08:40
  • 450
  • 1
Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

Отборите на Арсенал и Лийдс излизат в среща от втория кръг на английската Премиър лийг.

След успешния старт на шампионата двата тима имат по-три точки, като със сигурност днес някой от тях ще наруши стопроцентовия си актив.

"Артилеристите" стартираха с успех на "Олд Трафорд" срещу Манчестър Юнайтед, докато йоркширци повалиха на своя "Елън Роуд" Евертън. И двата тима зписаха победи с по 1:0. Мачът за Лийдс бе исторически за бълграския футбол, тъй като в него се появи българинът Илия Груев, което означаваше, че роден футболист записа минути в Премиър лийг за първи път от над десетилетие. Преди него последният ни играч в елита на Острова бе Александър Тонев, който играеше за Астън Вила през 2014 г.

Арсенал определено има предимство в преките сблъсъци между двата отбора, като "артилеристите" спечелиха почти всички мачове при последния престой в елита на йоркширци между 2020 и 2023 г. Лийдс успя да изкопчи само едно нулево равенство през ноември 2020 г. Последният път, когато "топчиите" загубиха мач срещу този съперник бе през далечната 2003 г., като това се случи на бившия им стадион "Хайбъри".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

  • 23 авг 2025 | 07:58
  • 1419
  • 1
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 2441
  • 2
С бляскава церемония ПСЖ показа трофеите на “Парк де Пренс”

С бляскава церемония ПСЖ показа трофеите на “Парк де Пренс”

  • 23 авг 2025 | 07:10
  • 1457
  • 0
Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

Енрике се оплака от качеството на терена и поздрави футболистите

  • 23 авг 2025 | 06:33
  • 1965
  • 0
Мареска: Отговорихме добре

Мареска: Отговорихме добре

  • 23 авг 2025 | 05:35
  • 3579
  • 0
Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

Компани: Надявам се, че феновете са се насладили

  • 23 авг 2025 | 05:28
  • 3151
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

България стартира участието си на Мондиал 2025 срещу Канада

  • 23 авг 2025 | 08:26
  • 2743
  • 0
Стилияна Николова е световна вицешампионка!

Стилияна Николова е световна вицешампионка!

  • 23 авг 2025 | 01:31
  • 16627
  • 12
Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

Локомотив (София) и Спартак (Варна) не намериха път към гола

  • 22 авг 2025 | 22:25
  • 20809
  • 41
Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

Новата треньорска въртележка обеща вълнуващ сезон в Серия "А"

  • 23 авг 2025 | 07:22
  • 2441
  • 2
Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

Черно море приема Локомотив (Пловдив) в здрава битка на "Тича"

  • 23 авг 2025 | 07:43
  • 1152
  • 1
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 1096
  • 0