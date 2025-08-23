Груев и Лийдс в опит да превземат "Емиратс"

Отборите на Арсенал и Лийдс излизат в среща от втория кръг на английската Премиър лийг.

След успешния старт на шампионата двата тима имат по-три точки, като със сигурност днес някой от тях ще наруши стопроцентовия си актив.

"Артилеристите" стартираха с успех на "Олд Трафорд" срещу Манчестър Юнайтед, докато йоркширци повалиха на своя "Елън Роуд" Евертън. И двата тима зписаха победи с по 1:0. Мачът за Лийдс бе исторически за бълграския футбол, тъй като в него се появи българинът Илия Груев, което означаваше, че роден футболист записа минути в Премиър лийг за първи път от над десетилетие. Преди него последният ни играч в елита на Острова бе Александър Тонев, който играеше за Астън Вила през 2014 г.

Арсенал определено има предимство в преките сблъсъци между двата отбора, като "артилеристите" спечелиха почти всички мачове при последния престой в елита на йоркширци между 2020 и 2023 г. Лийдс успя да изкопчи само едно нулево равенство през ноември 2020 г. Последният път, когато "топчиите" загубиха мач срещу този съперник бе през далечната 2003 г., като това се случи на бившия им стадион "Хайбъри".