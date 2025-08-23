Барселона ще опита да продължи впечатляваща серия

Популярни
  23 авг 2025
Отборите на Леванте и Барселона излизат в мач от 2-рия кръг на испанската Ла Лига. Срещата е в днешния 23-ти август (събота), а първият съдийски сигнал е насрочен за 22:30 часа българско време.

Двата тима стартираха по различен начин новия шампионат. Леванте загуби визитата си на Алавес с 1:2, докато каталунците не оставиха шанс на Майорка и спечелиха с 3:0. Така шампионите оглавиха класирането заради добрата си голова разлика. Към момента обаче на върха е тима на Бетис, който стартира втория кръг и с победата си над Алавес с 1:0 вчера се изкачи на върха.

Иначе Барселона влиза в този мач с впечатляваща серия. "Блаугранас" вече почти една година нямат поражение в гостуване в Ла Лига. За последно те загубиха далеч от дома в испанския шампионат на 10.11.2024 г. при визитата на Реал Сосиедад. Леванте от своя страна е един от новаците в Ла Лига този сезон и все още чака първата си победа след завръщането си в елита на шампионата на Иберийския полуостров. За последно те бяха в първото ниво на испанския футбол през сезон 2021/2022, който финишираха с две поредни победи.

В преките двубои Барселона има тотално предимство. Каталунците спечелиха четири от последните пет мача срещу Леванте, като двата тима направиха зрелищно реми 3:3 през 2021 г.

